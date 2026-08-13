Tomori via per arrivare a Gonçalo Inacio: il Milan vuole il cambio in difesa

Il Milan potrebbe finanziare un nuovo colpo in difesa attraverso la cessione di Fikayo Tomori. Il centrale inglese è tra i giocatori con il futuro più incerto a Milanello e un’eventuale partenza permetterebbe alla società rossonera di liberare spazio e soprattutto di incassare risorse da reinvestire. La sua uscita potrebbe così diventare la chiave per provare a portare a Milano Gonçalo Inácio.

Il difensore portoghese è infatti uno dei profili preferiti da Ruben Amorim, che lo conosce molto bene dai tempi dello Sporting. Il Milan continua a monitorare la situazione, consapevole però che l’operazione richiederebbe un investimento importante, con una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Molto dipenderà quindi da Tomori. Se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente per l’inglese, il Milan potrebbe accelerare per Inácio e completare il restyling della difesa. L’idea è chiara: una cessione per finanziare un acquisto importante e consegnare ad Amorim un centrale particolarmente adatto alle sue idee di calcio.