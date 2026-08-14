100 milioni in arrivo dalle cessioni: tre partenze in casa Milan

Il Milan ha fissato un obiettivo preciso per il mercato in uscita: incassare circa 100 milioni di euro dalle cessioni di Rafael Leao, Santiago Gimenez e Youssouf Fofana.

Una cifra importante che permetterebbe alla società di fare cassa, alleggerire la rosa e finanziare le ultime operazioni in entrata. La strategia del club prevede infatti di monetizzare soprattutto attraverso tre giocatori considerati sacrificabili.

Il pezzo più importante sarebbe rappresentato da Leao, valutato circa 60 milioni di euro. Il portoghese resta al centro delle indiscrezioni e il Milan continua ad attendere l’offerta giusta. Per Gimenez, invece, l’obiettivo è ricavare circa 20 milioni, evitando di chiudere l’operazione a una cifra troppo bassa. La stessa valutazione riguarda Fofana, per il quale i rossoneri puntano a incassare altri 20 milioni.

Se tutte e tre le operazioni dovessero andare in porto alle cifre previste, il Milan arriverebbe così a quota 100 milioni. Una somma che potrebbe dare ulteriore margine alla dirigenza per completare la rosa a disposizione di Ruben Amorim.