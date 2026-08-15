Fiorentina su Estupinan, il laterale può cambiare maglia in Serie A

Pervis Estupiñán potrebbe cambiare nuovamente maglia e finire alla Fiorentina. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il terzino ecuadoriano sarebbe infatti tra i giocatori destinati a lasciare il Milan in questa fase del mercato. Il suo futuro è ancora tutto da definire, ma tra le ipotesi ci sarebbe anche un passaggio a Firenze.

Estupiñán non è riuscito a convincere pienamente Ruben Amorim e il Milan, davanti alla proposta giusta, sarebbe disposto ad ascoltare offerte. La società rossonera è impegnata in un’importante opera di sfoltimento della rosa e la partenza dell’ecuadoriano potrebbe aprire anche la strada a un nuovo investimento sulla fascia sinistra.

La Fiorentina potrebbe quindi rappresentare una soluzione interessante per il giocatore. Al momento si tratta di un’ipotesi di mercato, ma i contatti e gli scenari delle prossime settimane potrebbero trasformarla in una pista concreta. Per il Milan, invece, sarebbe un’altra cessione utile per ridurre la rosa e fare spazio alle prossime operazioni.