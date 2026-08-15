Leao via dal Milan: il club ha deciso, abbassate le pretese per il cartellino

Svolta importante per il futuro di Rafael Leao al Milan. Secondo quanto riportato da Sky, Ruben Amorim avrebbe comunicato alla società, dopo circa un mese di lavoro, la propria preferenza per una cessione dell’attaccante portoghese. Non si tratterebbe di una rottura, ma il tecnico avrebbe fatto capire di poter fare a meno del numero 10.

La posizione del Milan sembra quindi essere cambiata anche sul piano economico. Il club, inizialmente orientato a chiedere circa 50 milioni di euro, avrebbe abbassato le proprie pretese, arrivando a considerare sufficiente un’offerta compresa tra i 40 e i 45 milioni.

Nel frattempo c’è stato un contatto tra gli agenti di Leao e gli uomini mercato rossoneri per fare il punto sulla situazione. Gerry Cardinale sarebbe disposto ad assecondare la richiesta di Amorim, qualora arrivasse una proposta adeguata. Il futuro del portoghese è dunque sempre più incerto e la sua partenza potrebbe aprire nuovi scenari per il mercato del Milan.