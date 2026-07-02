Agenti in sede in casa Milan, si decide il futuro di due calciatori

Sono giorni caldi per quello che riguarda il mercato del Milan con gli agenti di diversi calciatori che si stanno recando a Casa Milan per parlare del futuro dei propri assistiti.
Nella giornata di oggi i procuratori di Ardon Jashari e Warren Bondo si sono recati a Casa Milan per parlare del futuro dei due centrocampisti con i destini che appaiono decisamente opposti.
La volontà di Amorim appare quella di puntare sullo svizzero in vista della prossima stagione con l’ex Bruges che potrebbe diventare una pedina fondamentale del nuovo scacchiere. Verso l’addio, invece, Warren Bondo, per il quale il Milan spera di trovare un’intesa per una cessione a titolo definitivo.