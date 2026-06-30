Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in vista della prossima stagione con i rossoneri che stanno abbandonando la pista Antonio Silva.

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport i rossoneri avrebbero messo nel mirino John Stones e Lisandro Martinez. Il centrale del Manchester City è alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione, mentre il difensore del Manchester United ha un solo anno di contratto con il club dei Red Devils.

Due soluzioni di esperienza internazionale e che potrebbero alzare il livello tecnico della rosa del Milan.