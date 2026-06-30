Nuovo nome per la difesa del Milan: lo vuole Amorim

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e, tra i nomi valutati dalla dirigenza rossonera, è spuntato anche quello di Gonçalo Inácio. A confermare l’interesse è stato Fabrizio Romano, spiegando che il centrale dello Sporting Lisbona è entrato nella lista dei profili monitorati insieme a Ruben Amorim.

Il difensore portoghese rappresenta un profilo particolarmente gradito al tecnico rossonero, che lo conosce bene dai tempi dello Sporting e ne apprezza le qualità nella costruzione del gioco e la capacità di adattarsi a una linea difensiva moderna. Tuttavia, arrivare a Inácio non sarà semplice. Lo Sporting lo considera un punto fermo della squadra e non sembra intenzionato a privarsene a cuor leggero.

Per questo motivo il Milan continua a valutare anche altre soluzioni per la difesa, senza perdere di vista il portoghese. L’obiettivo resta quello di consegnare ad Amorim un centrale di alto livello, ma la trattativa per Inácio, almeno allo stato attuale, si preannuncia complessa sia dal punto di vista economico sia per la posizione del club lusitano.