La telefonata che può cambiare tutto: colpo di scena Liberali

Il Milan sta cercando di recuperare terreno sul Como per Mattia Liberali, centrocampista offensivo lasciato andare via un anno fa destinazione Catanzaro a costo zero.

I rossoneri sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria da circa 6 milioni di euro (a tutti gli effetti diventerebbero 3 avendo il 50% sulla rivendita), provando a riportare il calciatore a Milanello. Liberali ha un accordo con il Como con il quale oggi avrà un nuovo incontro.

Tra i dubbi del calciatore c’è quello relativo alla volontà del Milan con dei dirigenti che lo scorso anno avevano dato l’ok alla sua partenza ed ora sembrano rivolerlo. Oltre a una chiamata di Amorim, suo grande estimatore, sarebbe giunta anche la telefonata della dirigenza per convincerlo a tornare a Milanello.