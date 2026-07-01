Milan-Van Dijk, operazione possibile: i dettagli

Il Milan ha messo nel mirino Virgil Van Dijk in vista della prossima stagione con i rossoneri che sono alla ricerca di un leader difensivo sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.

Il difensore olandese è un sogno di Zlatan Ibrahimovic per il Milan della prossima stagione con il dirigente svedese che in passato aveva già segnalato alla squadra mercato il nome del difensore del Liverpool.

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri faranno un tentativo per il centrale che ha un solo anno di contratto con il Liverpool, cercando di capire la volontà del difensore di buttarsi in una nuova sfida e provando a valutare un accordo per quello che riguarda l’ingaggio.

La pista più concreta, però, appare essere quella di Goncalo Inacio dello Sporting, centrale molto apprezzato da Amorim.