Il nome di Rafael Leao torna a circolare anche sul mercato inglese. L’attaccante portoghese sarebbe stato proposto al Tottenham, impegnato nella ricerca di un esterno offensivo da mettere a disposizione di Roberto De Zerbi.
Al momento, però, Leao non rappresenta la priorità degli Spurs. In cima alla lista del tecnico italiano ci sarebbe infatti Eli Junior Kroupi, giovane talento del Bournemouth, considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Il portoghese del Milan resta quindi un’opzione sullo sfondo, insieme ad altri nomi valutati dalla dirigenza londinese.
Per il Milan, intanto, non cambia la situazione. Il futuro di Leao continua a essere uno dei temi più seguiti dell’estate, ma al momento non risultano trattative concrete con il Tottenham. L’interesse del club inglese resta da verificare e gli sviluppi dipenderanno anche dalle scelte di mercato degli Spurs nelle prossime settimane.