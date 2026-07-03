Dopo averlo seguito a lungo durante il calciomercato invernale, il Milan è pronto a fare un nuovo tentativo per Mario Gila, difensore centrale della Lazio che saluterà i capitolini durante questa estate.

Pallino di Allegri e Tare, Gila era considerato il primo obiettivo del Milan per quello che riguarda la nuova difesa della prossima stagione. Gli esoneri dell’allenatore e del ds hanno allontanato lo spagnolo che si starebbe riavvicinando con forza in queste ultime ore.

L’ex Real Madrid è molto apprezzato da Ruben Amorim che lo vedrebbe bene al posto di Tomori. L’inglese appare destinato all’addio e il Milan potrebbe chiudere per il centrale della Lazio per completare il reparto. Per chiudere la trattativa ci sarà da battere la concorrenza del Napoli con il Milan che avrebbe già l’accordo con l’agente.