Luka Modric potrebbe restare al Milan anche in vista della prossima stagione con il centrocampista che ha salutato il mondiale dopo l’eliminazione della sua Croazia ad opera del Portogallo.

Come già anticipato dallo stesso giocatore, il suo futuro sarà svelato a breve, avendo rimandato proprio alla fine dell’avventura in Messico, USA e Canada la sua scelta sul futuro.

Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, Modric avrebbe tenuto una porta aperta al Milan nonostante gli addii di Tare e Allegri, ai quali era molto legato. Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio decisivo con Amorim per parlare di futuro e cercare di impostare un futuro insieme.