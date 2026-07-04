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Doppia pista in Serie A per Chukwueze, Bologna e Fiorentina sull’esterno

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Tornato dal prestito al Fulham, Samuel Chukwueze è in attesa di capire quello che sarà il proprio futuro in vista della prossima stagione con l’esterno nigeriano che piace a due squadre di Serie A.

Samuel Chukwueze
Milan, doppia pista italiana per Chukwueze (Ansa Foto) – milanlive.it

Il nigeriano ha intenzione di giocarsi le proprie carte alla corte di Ruben Amorim e, durante la prima fase del ritiro, resterà in rossonero per cercare di convincere il tecnico a tenerlo in rosa.

Nel caso in cui si dovesse arrivare alla decisione di una nuova separazione tra le parti, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, ci sarebbero due piste italiane per l’attaccante classe 1999 con Bologna e Fiorentina interessate al suo cartellino.