Tornato dal prestito al Fulham, Samuel Chukwueze è in attesa di capire quello che sarà il proprio futuro in vista della prossima stagione con l’esterno nigeriano che piace a due squadre di Serie A.

Il nigeriano ha intenzione di giocarsi le proprie carte alla corte di Ruben Amorim e, durante la prima fase del ritiro, resterà in rossonero per cercare di convincere il tecnico a tenerlo in rosa.

Nel caso in cui si dovesse arrivare alla decisione di una nuova separazione tra le parti, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, ci sarebbero due piste italiane per l’attaccante classe 1999 con Bologna e Fiorentina interessate al suo cartellino.