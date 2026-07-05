Il Barcellona piomba su Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan che sembra essere in uscita dai rossoneri in vista della prossima stagione.
Secondo quanto affermato dal Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Milan che ha espresso in più di un’occasione di voler proseguire la sua carriera o in Inghilterra o in Spagna.
La valutazione che il Milan fa dell’attaccante è di circa 60 milioni di euro, ma la sensazione è che per 50 si possa chiudere. Possibile che un incontro tra le parti possa arrivare alla fine dell’avventura al mondiale dei lusitani.