Francesco Camarda è pronto a legarsi a lungo al Milan con l’attaccante che, tornato dal prestito al Lecce, potrebbe presto firmare il rinnovo con i rossoneri.
Secondo quanto affermato da Il Giornale i rossoneri vorrebbero allungare l’accordo con il giovane centravanti fino al giugno del 2031, blindando di fatto la sua posizione e valutando poi il futuro in vista della stagione che sta per prendere il via.
Camarda sarà valutato da Amorim all’inizio del ritiro con il tecnico portoghese che potrebbe decidere di tenerlo in rosa come alternativa per quello che riguarda l’attacco, anche se non è da escludere che possa passare in un altro club per giocare con maggiore continuità.