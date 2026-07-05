Il Milan ha trovato l’accordo con Mario Gila per il suo arrivo in rossonero in vista della prossima stagione con il difensore classe 2000 che piace molto a Ruben Amorim.

I rossoneri hanno superato la concorrenza di Atalanta e Napoli trovando l’intesa con il calciatore e, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, l’agente del giocatore starebbe lavorando per limare la distanza tra Lazio e Milan per chiudere l’affare.

Fino a questo momento il Milan avrebbe messo sul piatto 22 milioni di euro di parte fissa più bonus con la Lazio che ne vorrebbe 25. La speranza del Milan è quella di chiudere l’affare già nella giornata di lunedì.