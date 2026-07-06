Santiago Gimenez si è infortunato in occasione degli ottavi di finale del mondiale disputati con il Messico che è uscito dalla competizione per via della sconfitta contro l’Inghilterra.
Un infortunio alla caviglia che rischia di fermare per diverso tempo il centravanti del Milan che è finito sul mercato non rientrando nei piani del club in vista della prossima stagione.
Nelle prossime ore ci saranno i controlli del caso con la punta classe 2001 che, nelle scorse settimane era stato accostato con insistenza al Porto, pronto a fare un’offerta per portarlo a disposizione di Farioli.