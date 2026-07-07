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Milan, salta Zaniolo: accordo raggiunto con l’Udinese

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Nicolò Zaniolo non vestirà la maglia del Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante dell’Udinese che avrebbe trovato l’accordo con i bianconeri per il rinnovo del contratto.

Nicolò Zaniolo
Milan, beffa per Zaniolo (Ansa Foto) – milanlive.it

Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio la punta avrebbe trovato l’intesa per un rinnovo triennale a circa 1,8 milioni di euro a stagione.

Nelle scorse settimane Zaniolo era finito nel mirino del Milan che aveva pensato a lui come possibile dopo Leao. L’accordo raggiunto con l’Udinese chiude di fatto le porte ad una sua cessione con la punta bianconera che resterà almeno un altro anno in Friuli.