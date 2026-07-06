Van Dijk-Milan, arriva l’annuncio sul centrale olandese

Il nome di Virgil Van Dijk è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che vorrebbero regalare ad Amorim un colpo di grandissimo livello.
Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano, però, il Liverpool non avrebbe intenzione di cedere il giocatore che dovrebbe restare in Inghilterra almeno per quello che riguarda la stagione che sta per partire.
Da capire, invece, quello che sarà il destino del classe 1991 in vista del 2027/2028 con il contratto dell’olandese che scadrà nel 2027.