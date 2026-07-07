Gila-Milan: è fatta, raggiunto l’accordo tra i club

Mario Gila è di fatto un nuovo calciatore del Milan con il difensore spagnolo che è pronto a mettersi a disposizione di Ruben Amorim in vista della prossima stagione.
I rossoneri hanno trovato l’accordo definitivo con la Lazio per l’arrivo del centrale sulla base di circa 30 milioni di euro. Un altro colpo per Ruben Amorim che, dopo Gonçalo Ramos, vede rinforzarsi ulteriormente la rosa a sua disposizione.
Non è da escludere che il centrale possa prendere il posto di Tomori in difesa con l’inglese che pare in uscita dal Milan.