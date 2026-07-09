Ricci proposto all’Atletico Madrid, svolta a sorpresa a centrocampo

Samuele Ricci potrebbe salutare il Milan dopo un solo anno con il centrocampista che non sembra essere centrale nei piani del club e di Ruben Amorim in vista della prossima stagione.

Secondo quanto affermato da Sportitalia, il centrocampista ex Torino sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta, molto apprezzato da Maurizio Sarri, ma ci sarebbe stata una chiacchierata anche con l’Atletico Madrid, al quale sarebbe stato proposto il cartellino del calciatore.

La volontà di Ricci pare essere quella di giocarsi le sue carte in rossonero, ma se Amorim dovesse fargli capire di volerlo cedere in estate, dovrà iniziare a guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione.