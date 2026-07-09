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Futuro Pulisic, Amorim ribalta il destino dello statunitense

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Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim ha fatto chiarezza su quelle che sono le sue intenzioni riguardanti Christian Pulisic, con lo statunitense che cambierà ruolo.

Christian Pulisic
Christian Pulisic dovrebbe restare al Milan (Ansa Foto) – milanlive.it

“Ho già in mente come far giocare Pulisic. Sulla fascia sinistra con il piede destro, ma anche sull’altra fascia. Lo voglio in mezzo alle linee”. Dopo una stagione passata a giocare da seconda punta, quindi, per Pulisic è in arrivo un nuovo cambio di ruolo.

L’ex Chelsea giocherà come trequartista largo sulle fasce, pronto a dare il suo contributo al centravanti titolare che sarà Gonçalo Ramos.