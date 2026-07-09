Spunta Atta per il centrocampo, contatto con l’Udinese

Arthur Atta è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista francese che piace molto al club meneghino e, in particolare, a Ruben Amorim.

Nelle scorse ore c’è stato un incontro tra i dirigenti del Milan e quelli dell’Udinese per parlare di diversi temi, tra i quali quelli del mercato, durante i quali si sono toccati i tasti inerenti ad alcuni giocatori della formazione bianconera.

Da Solet a Zaniolo, sono diversi i giocatori dell’Udinese che piacciono in casa Milan, ma il preferito di Ruben Amorim è Arthur Atta, centrocampista classe 2003 che ha vissuto un’ottima stagione con la maglia bianconera.