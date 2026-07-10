Filippo Terracciano è finito nel mirino della Fiorentina in vista della prossima stagione con il jolly che, tornato dal prestito alla Cremonese, è pronto a mettersi a disposizione di Amorim nel ritiro rossonero.

Il 12 luglio inizierà il ritiro rossonero con Amorim che sarà chiamato a valutare quei calciatori che non sanno ancora se proseguire o meno la carriera a Milanello.

Tra i calciatori in dubbio c’è Filippo Terracciano, jolly difensivo che, al bisogno, può giocare anche tra i due mediani a centrocampo. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, il giocatore classe 2003 sarebbe finito nel mirino della Fiorentina che potrebbe schierarlo a destra in caso di addio di Dodò. Un rinforzo che sarebbe gradito a Grosso che ne apprezza molto la duttilità.