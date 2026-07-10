Niente rinnovo per Tomori, l’addio è ad un passo

Fikayo Tomori è pronto a salutare il Milan in vista della prossima stagione con il difensore inglese che è in uscita dal club rossonero.
Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 impone al Milan di ragionare su quella che è la posizione di Tomori all’interno della società. Ruben Amorim avrebbe già dato l’ok alla cessione del calciatore che, nelle prossimo ore, dovrebbe avere un incontro con la dirigenza per parlare del suo destino. Sul classe 1997 c’è l’interesse di diversi club inglesi.
La sensazione, al momento, è quella di un saluto tra le parti anche se i rossoneri, prima di dare l’ok definitivo alla partenza, vorrebbero trovare un difensore in grado di prendere il suo posto all’interno dell’organico e sistemare così il reparto arretrato.