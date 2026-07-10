L’infortunio di Pulisic porta il Milan ad accelerare sul mercato: assalto ad Alajbegovic

Brutte notizie per il Milan che dovrà fare a meno di Christian Pulisic per quello che riguarda l’inizio del campionato con il centrocampista offensivo che rientrerà a disposizione nelle prime settimane di settembre.
Una brutta tegola per i rossoneri con Amorim che dovrà fare a meno di uno dei calciatori che reputa fondamentali per il suo stile di gioco.
Il ko dello statunitense potrebbe, però, accelerare i lavori per quello che riguarda il mercato con il Milan pronto a dare l’assalto ad Alajbegovic del Salisburgo. Un calciatore che ha fatto bene con la propria squadra di club e con la Bosnia in nazionale tanto da attirare le attenzioni dei club. I rossoneri potrebbero dare l’assalto al giocatore già nei prossimi giorni.