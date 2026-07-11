Rabiot verso la permanenza al Milan, arrivano conferme

Adrien Rabiot si avvicina sempre di più alla permanenza al Milan. Le dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria della Francia e, soprattutto, i segnali arrivati dalla madre e agente Véronique sembrano infatti rafforzare l’ipotesi di una conferma in rossonero anche nella prossima stagione.

Il centrocampista ha preferito non sbilanciarsi, spiegando che parlerà con Ruben Amorim soltanto dopo la conclusione del Mondiale. Una scelta dettata dalla volontà di restare concentrato sull’impegno con la nazionale francese. Dietro le quinte, però, filtra ottimismo: secondo quanto riportato dalla Rai, la madre-agente del giocatore avrebbe lasciato intendere che il futuro di Rabiot sarà ancora al Milan.

Una notizia che farebbe felice Amorim, deciso a costruire il nuovo centrocampo attorno all’esperienza e alla personalità del francese. Nelle prossime settimane è previsto un confronto tra allenatore e giocatore, ma la sensazione è che la strada sia ormai tracciata. Salvo sorprese, Rabiot è destinato a restare uno dei punti di riferimento del Milan anche nella prossima stagione.