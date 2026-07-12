Udinese su Bondo, il centrocampista francese piace ad altre due squadre di Serie A

Tornato dal prestito alla Cremonese, Warren Bondo è alla ricerca di una nuova sistemazione in vista della stagione che sta per prendere il via, non rientrando nei piani del Milan.

Ruben Amorim ha dato l’ok alla partenza di Warren Bondo durante quest’estate con il giocatore francese che potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A. Stando a quanto affermato da TuttoSport, sul mediano ci sarebbe l’interesse da parte dell’Udinese.

In passato vi avevamo parlato di come il giocatore interessasse al Venezia e al Monza (si tratterebbe di un ritorno in biancorosso), col Milan pronto a dare l’ok alla partenza in prestito con diritto di riscatto, inserendo l’obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.