Il Milan piomba su Ederson, i rossoneri pronti a un tentativo per il brasiliano

Il Milan ha messo nel mirino Ederson dell’Atalanta per rinforzare il proprio centrocampo con il brasiliano che ha visto sfumare il proprio trasferimento al Manchester United.

Al momento appare difficile la sua permanenza a Bergamo in vista della stagione che sta per prendere il via e, in Italia, Juventus e Milan si starebbero facendo avanti per lui.

Di fatto ceduto a circa 40 milioni di euro al Manchester United, Ederson è tornato all’Atalanta dopo le visite mediche che non hanno convinto i Red Devils. I bergamaschi, però, sono certi che il giocatore non abbia problemi fisici e continuano a chiedere 40 milioni per la sua partenza.