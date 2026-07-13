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Daniel Maldini può cambiare di nuovo maglia, addio Lazio: c’è un altro club

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Daniel Maldini potrebbe cambiare nuovamente squadra nel corso di questa estate. Rientrato all’Atalanta dopo il prestito alla Lazio, l’attaccante è finito nel mirino del Sassuolo, che nelle ultime ore avrebbe avviato un primo sondaggio con il club bergamasco per valutare la fattibilità dell’operazione.

Daniel Maldini calciatore dell'Atalanta che calcia il pallone arancione della Serie A 2025/2026
Nuova maglia per Daniel Maldini, colpo a sorpresa in Serie A (Ansa Foto) – MilanLive.it

Per il momento non si parla ancora di una trattativa vera e propria, ma l’interesse dei neroverdi è concreto. Alberto Aquilani apprezza le qualità del classe 2001 e lo considera un profilo ideale per aumentare la qualità e la fantasia del reparto offensivo.

Maldini, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è alla ricerca della continuità che finora è mancata nel suo percorso. Dopo le esperienze con Spezia, Empoli, Monza, Atalanta e Lazio, il Sassuolo potrebbe rappresentare la piazza giusta per rilanciarsi e trovare spazio con maggiore regolarità.

Molto dipenderà dalla posizione dell’Atalanta e dalla formula dell’eventuale affare, ma il nome di Daniel Maldini è destinato a restare tra i più caldi del mercato neroverde nelle prossime settimane.