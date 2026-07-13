Fikayo Tomori torna nel mirino della Juventus. Dopo i sondaggi di più di un anno fa, il difensore inglese è nuovamente tra i profili valutati dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.
Il centrale del Milan continua a essere apprezzato per esperienza internazionale, velocità e capacità di giocare in una difesa a quattro o a tre. La Juventus segue con attenzione l’evolversi della sua situazione, pronta a farsi avanti qualora si aprissero margini concreti per una trattativa.
Dal canto suo, il Milan non considera Tomori un esubero, ma potrebbe prendere in considerazione un’eventuale offerta importante. Molto dipenderà anche dalle scelte tecniche e dai movimenti in entrata nel reparto difensivo, destinato a subire cambiamenti nel corso dell’estate.
Per il momento si tratta di un ritorno di fiamma e non di una negoziazione avviata, ma il nome del difensore inglese resta tra quelli più seguiti dalla Juventus. Le prossime settimane chiariranno se l’interesse potrà trasformarsi in una trattativa vera e propria.