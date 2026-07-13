Bennacer verso la rescissione del contratto: l’algerino verso l’addio

Ismael Bennacer è pronto a dire addio al Milan definitivamente con il centrocampista algerino che potrebbe salutare i rossoneri a stretto giro di posta.

Tornato dal prestito alla Dinamo Zagabria dove è stato decisivo per il successo della formazione croata, Ismael Bennacer ha fatto ritorno al Milan non essendo stato riscattato. L’ex Empoli, però, non è stato convocato per il ritiro ed è al lavoro per rescindere il contratto con i rossoneri con grande anticipo.

Per Ismael Bennacer, quindi, si chiude definitivamente un capitolo importante della sua carriera con l’algerino che è stato uno dei punti di forza del Milan in occasione dell’anno dello scudetto e della stagione successiva con l’avventura in Champions League terminata alla semifinale.