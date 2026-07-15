Modric resta al Milan un altro anno, manca solo l’ufficialità

Luka Modric è pronto a prolungare la sua avventura con il Milan. Dopo settimane di riflessioni, il centrocampista croato avrebbe dato segnali positivi sulla permanenza in rossonero anche per la stagione 2026/27. Manca soltanto l’ultima conferma definitiva da parte del Pallone d’Oro 2018, ma la volontà del club è chiara: trattenere uno dei leader dello spogliatoio.

L’accordo consentirebbe a Modric di raggiungere direttamente i compagni in Australia il prossimo 26 luglio, dove il Milan sarà impegnato nella tournée estiva. Nonostante i 40 anni, il croato continua a rappresentare un punto di riferimento per qualità, esperienza e personalità, caratteristiche che la dirigenza considera fondamentali nel nuovo progetto tecnico. Dopo una stagione positiva, il club punta ancora sul suo talento per guidare una rosa ricca di giovani. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, una volta completati gli ultimi dettagli dell’intesa