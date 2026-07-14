“Scambio” a sinistra: il Milan è pronto a chiudere l’operazione

Il Milan prepara un restyling sulle corsie laterali e la fascia sinistra potrebbe essere uno dei reparti destinati a cambiare maggiormente nelle prossime settimane. Pervis Estupiñán, arrivato in rossonero nella scorsa stagione, è infatti finito nel mirino dell’Aston Villa e una sua partenza permetterebbe al club di finanziare un nuovo innesto.

Il nome in cima alla lista della dirigenza è quello di Noussair Mazraoui. Il laterale del Manchester United piace molto a Ruben Amorim per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Una caratteristica ritenuta fondamentale per il sistema di gioco del tecnico portoghese.

L’operazione resta legata anche alle mosse del Manchester United. Se i Red Devils dovessero chiudere per un nuovo esterno, Mazraoui potrebbe ottenere il via libera per lasciare l’Inghilterra. Il Milan osserva con attenzione gli sviluppi, pronto a farsi trovare pronto qualora si aprisse la strada per portare il marocchino a Milanello.