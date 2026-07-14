Camarda e Comotto restano al Milan, arriva l’annuncio

Intervistato all’uscita di Casa Milan, l’agente di Francesco Camarda e Christian Comotto, Beppe Riso, ha confermato che i due resteranno al Milan in vista della prossima stagione.

Beppe Riso ha affermato che, al momento, non sono stati definiti i rinnovi dei due calciatori, ma che per loro il futuro sarà ancora rossonero. L’intenzione di Ruben Amorim è quella di provarli durante il ritiro per capire se potranno essere utili almeno per quello che riguarda la prima parte di stagione.

I due dovrebbero restare al Milan almeno fino a gennaio quando saranno prese nuove decisioni sui due con la possibilità di prendere in considerazione la partenza in prestito.