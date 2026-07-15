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Offerta dall’Italia per Camarda, il Milan ci pensa

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Il futuro di Francesco Camarda potrebbe essere ancora lontano dal Milan. Dopo il rientro dal prestito al Lecce, il giovane attaccante è al centro delle riflessioni della dirigenza rossonera, che vuole individuare la soluzione migliore per favorirne la crescita. In questo scenario si è inserita la Sampdoria, pronta a puntare con decisione sul classe 2008.

Francesco Camarda
Camarda, futuro da scrivere (Ansa Foto) – milanlive.it

Il club blucerchiato, affidato a Bernardo Corradi, vede in Camarda il profilo ideale per rinforzare l’attacco e avrebbe già avviato i primi contatti con il Milan. L’obiettivo è convincere i rossoneri a concedere il talento in prestito, garantendogli spazio e continuità in una squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista in Serie B.

Dal canto suo, il Milan continua a credere nelle qualità del proprio gioiello, ma è consapevole che, dopo l’esperienza al Lecce, la priorità è permettergli di giocare con regolarità. La Sampdoria rappresenta una possibilità concreta e nei prossimi giorni i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi per capire se esistono i margini per chiudere l’operazione.