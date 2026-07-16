Atalanta su Ricci, ma Amorim vuole prima valutarlo in ritiro

Samuele Ricci potrebbe salutare il Milan durante questa sessione di calciomercato con il centrocampista che rischia di avere poco spazio alla corte di Ruben Amorim.
La concorrenza a centrocampo è molta per il mediano ex Torino che sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta, fortemente voluto da Maurizio Sarri.
Il calciatore classe 2001 sarà valutato dal tecnico portoghese almeno fino alla fine di luglio, momento nel quale Amorim prenderà una decisione sul futuro del mediano per capire se tenerlo in rosa o meno.