Estupinan ai saluti: i dettagli dell’operazione con l’Aston Villa

Pervis Estupiñán è ormai a un passo dall’addio al Milan. Il terzino ecuadoriano è infatti vicino al trasferimento all’Aston Villa, con la trattativa che ha registrato importanti passi avanti nelle ultime ore. Il club inglese, allenato da Unai Emery, considera il classe 1998 il profilo ideale per rinforzare la corsia sinistra e ha già avviato i contatti con i rossoneri.

Il Milan valuta Estupiñán circa 20 milioni di euro, anche se l’intesa potrebbe essere raggiunta sulla base di 18 milioni, cifra ritenuta sufficiente per consentire al club di via Aldo Rossi di realizzare una plusvalenza e reinvestire il ricavato sul mercato. L’ecuadoriano, arrivato appena un anno fa per raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, non è riuscito a convincere pienamente lo staff tecnico dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi.

La sua cessione rientra nel piano del Milan di finanziare nuovi acquisti attraverso alcune uscite. Con Estupiñán ormai destinato alla Premier League, la dirigenza rossonera è già al lavoro per individuare un nuovo esterno sinistro da mettere a disposizione di Ruben Amorim in vista della prossima stagione.