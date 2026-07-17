Milan, il sogno per l’attacco è Foden: tutte le condizioni per il suo arrivo in rossonero

Il Milan continua a lavorare sul mercato alla ricerca del grande colpo per rinforzare l’attacco e il nome che fa sognare i tifosi è quello di Phil Foden. L’esterno offensivo del Manchester City rappresenta l’obiettivo più ambizioso della dirigenza rossonera, ma l’eventuale assalto sarebbe strettamente legato alla possibile cessione di Rafael Leao, destinato a finanziare un’operazione economicamente molto impegnativa.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, il Diavolo potrebbe contare su un alleato inatteso. Enzo Maresca, infatti, sarebbe disposto a lasciar partire il talento inglese qualora il giocatore chiedesse maggiore continuità e nuovi stimoli dopo diverse stagioni vissute con la maglia dei Citizens. Una situazione che il Milan segue con grande attenzione, pur consapevole che serviranno risorse importanti per convincere il club inglese.

Il futuro di Leao resta dunque la chiave di tutto. L’attaccante portoghese continua a essere al centro delle voci di mercato e il suo addio aprirebbe scenari molto interessanti per il club di via Aldo Rossi. Foden rappresenterebbe il profilo ideale per inaugurare un nuovo ciclo tecnico, grazie alla sua qualità, alla sua duttilità e alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Per il momento resta un sogno, ma il Milan vuole provarci fino in fondo.