Il Milan pensa a Comuzzo, nuovo nome per la difesa rossonera

Il Milan pensa a Pietro Comuzzo per quello che riguarda la difesa con il centrale viola in uscita dalla Fiorentina durante questa sessione di calciomercato.
Il difensore classe 2005 non sembra essere centrale nei piani di Fabio Grosso in vista della prossima stagione con il Milan che starebbe pensando a lui per completare il reparto arretrato a disposizione di Ruben Amorim.
Sulle tracce di Comuzzo ci sono diverse squadre in Serie A, dall’Inter alla Juventus, passando per il Napoli di Massimiliano Allegri. Il Milan, secondo quanto affermato da Calciomercato.it, come accaduto per Gonçalo Ramos e Mario Gila, potrebbe decidere di accelerare per provare ad assicurarsi il giovane difensore viola, magari in prestito con diritto di riscatto.