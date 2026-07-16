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Il Milan pensa a Comuzzo, nuovo nome per la difesa rossonera

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Il Milan pensa a Pietro Comuzzo per quello che riguarda la difesa con il centrale viola in uscita dalla Fiorentina durante questa sessione di calciomercato.

Comuzzo mentre corre
Il Milan pensa di nuovo a Comuzzo (ANSA) – MilanLive.it

Il difensore classe 2005 non sembra essere centrale nei piani di Fabio Grosso in vista della prossima stagione con il Milan che starebbe pensando a lui per completare il reparto arretrato a disposizione di Ruben Amorim.

Sulle tracce di Comuzzo ci sono diverse squadre in Serie A, dall’Inter alla Juventus, passando per il Napoli di Massimiliano Allegri. Il Milan, secondo quanto affermato da Calciomercato.it, come accaduto per Gonçalo Ramos e Mario Gila, potrebbe decidere di accelerare per provare ad assicurarsi il giovane difensore viola, magari in prestito con diritto di riscatto.