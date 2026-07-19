Il Milan valuta un’occasione di mercato che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, Raphael Guerreiro sarebbe finito nel mirino dei rossoneri come possibile rinforzo per la fascia sinistra. Il portoghese, in uscita dal Bayern Monaco, rappresenterebbe un’opportunità a costo zero, una soluzione che la dirigenza segue con attenzione.

L’eventuale arrivo di Guerreiro è strettamente legato al futuro di Pervis Estupiñán, sempre più vicino all’Aston Villa. La cessione dell’esterno ecuadoriano libererebbe spazio in rosa e permetterebbe al Milan di puntare su un calciatore di grande esperienza internazionale, capace di ricoprire più ruoli tra difesa e centrocampo.

Classe 1993, Guerreiro vanta un lungo percorso ad alti livelli tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e nazionale portoghese. La sua qualità nel palleggio e la capacità di incidere anche in fase offensiva lo rendono un profilo particolarmente apprezzato da Ruben Amorim.

Per il momento si tratta di una pista da seguire, ma il fatto che il giocatore possa arrivare senza costi di trasferimento rende l’operazione molto interessante. Il Milan resta alla finestra, pronto ad approfittare di quella che potrebbe trasformarsi in una delle occasioni più vantaggiose di questa sessione di mercato.