Amorim blocca tutto, arriva la decisione del tecnico portoghese

Il mercato del Milan entra in una fase di attesa. Ruben Amorim ha infatti chiesto alla società di non prendere decisioni affrettate, preferendo valutare da vicino alcuni giovani durante il ritiro prima di dare il via libera a eventuali partenze. Una scelta condivisa anche dalla dirigenza, che nel frattempo aspetta offerte per i giocatori destinati a lasciare Milanello.

L’obiettivo del tecnico portoghese è quello di avere un quadro completo della rosa a disposizione. Amorim vuole capire quali ragazzi possano essere utili alla prima squadra e chi, invece, abbia bisogno di un’esperienza in prestito per continuare il proprio percorso di crescita.

Di conseguenza, anche il mercato in entrata resta momentaneamente in secondo piano. Prima servirà definire alcune uscite e completare le valutazioni interne. Solo a quel punto il Milan tornerà ad affondare il colpo sui principali obiettivi individuati per rinforzare la rosa. La parola d’ordine, in questa fase, è una sola: pazientare.