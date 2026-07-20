Il Milan vuole accelerare per l’addio di Leao: è necessario per i prossimi colpi

Il futuro di Rafael Leao è sempre più lontano dal Milan. Il club rossonero, infatti, sarebbe disposto ad ascoltare offerte per l’attaccante portoghese, considerato uno dei principali sacrificabili di questa sessione di mercato. La dirigenza valuta con attenzione le proposte che stanno arrivando, nella convinzione che una sua eventuale cessione possa finanziare parte della campagna acquisti.

Nelle ultime settimane gli interessi più concreti sono arrivati dalla Turchia. Sul giocatore, però, si sono mossi anche alcuni club arabi, pronti a cogliere eventuali opportunità qualora si aprissero spiragli per una trattativa.

Al momento non è stata raggiunta alcuna intesa e il Milan non ha ancora ricevuto un’offerta ritenuta adeguata. Tuttavia, la sensazione è che il futuro di Leao sarà uno dei temi più caldi delle prossime settimane. Se dovesse arrivare la proposta giusta, il club di via Aldo Rossi potrebbe dare il via libera alla partenza del portoghese e avviare una nuova fase del progetto tecnico guidato da Ruben Amorim.