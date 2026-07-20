Ipotesi Brahim Diaz per il Milan, il ritorno del trequartista è possibile

Il Milan starebbe pensando al ritorno di Brahim Diaz per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim in vista del campionato che inizierà tra circa un mese.

L’allenatore portoghese è stato chiaro con la società chiedendo l’acquisto di un calciatore in grado di agire sulla trequarti per migliorare il reparto offensivo. Brahim Diaz, rimasto molto legato al Milan, è in attesa di capire quali siano i progetti di José Mourinho per lui e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sarebbe finito sul taccuino del Milan.

Classe 1999, Brahim Diaz è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto nel 2022 e potrebbe accettare di buon grado il ritorno in rossonero qualora ci fossero spiragli di trattativa con il Real Madrid.