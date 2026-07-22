Un posto per due, Amorim è pronto a tenere un giovane talento in rossonero

Ruben Amorim è stato chiaro in conferenza stampa affermando di voler puntare sui giocatori presenti in rosa prima di ricorrere al mercato per rinforzare la rosa.

L’allenatore portoghese starebbe guardando con attenzione anche alla crescita dei giovani a sua disposizione e, per quello che riguarda il centrocampo, sta valutando di confermare uno tra Lorenzo Ossola e Christian Comotto.

I due stanno impressionando l’allenatore del Milan che potrebbe decidere di dare una chance a uno dei due per quello che riguarda la stagione al via, almeno fino a gennaio.