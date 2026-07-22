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Un posto per due, Amorim è pronto a tenere un giovane talento in rossonero

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Ruben Amorim è stato chiaro in conferenza stampa affermando di voler puntare sui giocatori presenti in rosa prima di ricorrere al mercato per rinforzare la rosa.

Ruben Amorim
Amorim pronto a dare spazio a un giovane (Ansa Foto) – milanlive.it

L’allenatore portoghese starebbe guardando con attenzione anche alla crescita dei giovani a sua disposizione e, per quello che riguarda il centrocampo, sta valutando di confermare uno tra Lorenzo Ossola e Christian Comotto.

I due stanno impressionando l’allenatore del Milan che potrebbe decidere di dare una chance a uno dei due per quello che riguarda la stagione al via, almeno fino a gennaio.