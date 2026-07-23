La Lazio piomba su Santiago Gimenez, si può chiudere a una condizione

Il futuro di Santiago Gimenez potrebbe essere lontano dal Milan. L’attaccante messicano è finito nel mirino della Lazio, con Gennaro Gattuso che avrebbe individuato nell’ex Feyenoord il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il tecnico biancoceleste apprezza le qualità del centravanti e spinge per convincere il club a provarci.

L’ostacolo principale riguarda però la formula dell’operazione. La Lazio vorrebbe infatti ottenere Gimenez in prestito, mentre il Milan, almeno per il momento, non sembra intenzionato ad aprire a questa soluzione. La dirigenza rossonera preferirebbe una cessione a titolo definitivo o comunque un’operazione che garantisca certezze sul futuro del giocatore.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se le due società riusciranno a trovare un punto d’incontro. Molto dipenderà anche dalle strategie del Milan sul mercato in entrata: un eventuale nuovo acquisto in attacco potrebbe facilitare la partenza di Gimenez, ma soltanto alle condizioni ritenute più vantaggiose dal club di via Aldo Rossi.