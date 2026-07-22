Futuro Leao, nuova svolta: la situazione del portoghese

Arriva una nuova svolta sul futuro di Rafael Leao, in attesa di trovare sistemazione per la stagione che sta per prendere il via.

Il futuro di Rafael Leao resta uno dei temi più caldi in casa Milan. L’attaccante portoghese continua a coltivare il sogno di misurarsi in Premier League, ma, almeno per il momento, nessun club inglese ha presentato un’offerta in grado di soddisfare le richieste della società rossonera.

Il Milan ha ormai chiarito la propria posizione: se dovesse arrivare una proposta ritenuta adeguata, il numero 10 potrà partire. In caso contrario, Leao sarà regolarmente a disposizione di Ruben Amorim per l’inizio della tournée estiva a Perth, dove è atteso insieme al resto della squadra.

Sul giocatore resta vivo anche l’interesse del Galatasaray, ma il portoghese continua a dare priorità a un trasferimento in uno dei principali campionati europei, con l’Inghilterra in cima alle preferenze.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva. Se dalla Premier non arriveranno segnali concreti, Leao raggiungerà il Milan in Australia e inizierà la preparazione con i rossoneri, in attesa di eventuali sviluppi di mercato prima della chiusura della finestra estiva.