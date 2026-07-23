Amorim vuole trattenere Maignan, niente cessione per il francese

Mike Maignan resta un punto fermo del nuovo Milan. Nonostante le numerose voci di mercato circolate nelle ultime settimane, Ruben Amorim avrebbe espresso alla dirigenza la volontà di trattenere il portiere francese, considerato una figura centrale sia dal punto di vista tecnico sia all’interno dello spogliatoio.

Il tecnico portoghese ritiene Maignan uno dei leader della squadra e non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di un giocatore che garantisce affidabilità, esperienza internazionale e personalità. Per questo motivo il Milan non sta prendendo in considerazione offerte, a meno che non arrivi una proposta davvero irrinunciabile.

La società condivide la linea dell’allenatore. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva partendo dai giocatori di maggiore qualità, e Maignan rientra pienamente in questo gruppo. Il francese è chiamato a riscattare una stagione caratterizzata da qualche problema fisico, ma il club continua ad avere piena fiducia nelle sue qualità.

La volontà di Amorim è chiara: il nuovo Milan dovrà ripartire anche dalle parate e dalla leadership di Mike Maignan.