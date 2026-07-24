Amorim non ha dubbi, ok a tre cessioni eccellenti in casa rossonera

Al lavoro per preparare la prossima stagione, Ruben Amorim sta pensando a quali potrebbero essere le cessioni da chiudere e ci sono tre nomi eccellenti pronti a salutare i rossoneri.

Secondo Calciomercato.it, sono tre i giocatori pronti a dire addio al Milan. Loftus-Cheek non sembra rientrare nei piani del tecnico rossonero con il portoghese pronto a dare l’ok alla sua partenza con il Coventry di Frank Lampard che già si è fatto avanti.

Verso l’addio anche Fofana con il francese che non rappresenta il prototipo di centrocampista preferito dal portoghese, pronto a puntare su calciatori maggiormente tecnici in mezzo al campo.

Ai saluti anche Pervis Estupinan che non ha convinto lo scorso anno con l’esterno sinistro vicino al passaggio all’Aston Villa.