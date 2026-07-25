Amorim lavora sul doppio modulo: le scelte tattiche dell’allenatore portoghese

Ruben Amorim sta lavorando per l’inizio del campionato di Serie A, in programma tra meno di un mese. L’allenatore portoghese sta studiando due moduli da adottare in casa rossonera.

Il nuovo allenatore del Milan è pronto a mettere in atto le sue idee tattiche anche in rossonero puntando su due moduli che ha utilizzato anche in passato. 3-4-2-1 e 3-4-3. Partendo da una base con la difesa a tre, a centrocampo Amorim lavora su una diga a centrocampo formata da due calciatori, mentre molto importante sarà il lavoro sulle fasce con esterni che dovranno lavorare sia in fase offensiva che in fase difensiva.

Cambio di lettura per quello che riguarda l’attacco con il Milan che potrebbe schierare due trequartisti alle spalle di una punta centrale o due esterni offensivi pronti a giocare larghi per servire cross al centravanti in mezzo all’area di rigore.